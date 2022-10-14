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14 октября, 14:44

ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вознесеновка Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, на сей раз удары пришлись по селу Вознесеновка Шебекинского городского округа.

  • Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка Белгородской области. Фото © t.me / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка Белгородской области. Фото © t.me / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка Белгородской области. Фото © t.me / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка Белгородской области. Фото © t.me / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка Белгородской области. Фото © t.me / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка Белгородской области. Фото © t.me / Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ села Вознесеновка Белгородской области. Фото © t.me / Настоящий Гладков

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"Жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в пяти частных домовладениях, а также оборвало линию электропередач", — отметил глава региона в телеграм-канале.

Гладков сообщил, что в результате обстрела произошло отключение электроэнергии в нескольких населённых пунктах, однако в течение часа оно будет восстановлено.

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Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Артур Белкин

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