ВСУ обстреляли село Вознесеновка в Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, на сей раз удары пришлись по селу Вознесеновка Шебекинского городского округа.







"Жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в пяти частных домовладениях, а также оборвало линию электропередач", — отметил глава региона в телеграм-канале.

Гладков сообщил, что в результате обстрела произошло отключение электроэнергии в нескольких населённых пунктах, однако в течение часа оно будет восстановлено.