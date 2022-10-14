Туристов в Германии заставляют доплачивать за свет и газ в отелях

Отели в Германии требуют с отдыхающих доплату за электроэнергию и отопление, чтобы покрыть свои увеличившиеся расходы за коммунальные платежи. Об этом сообщает немецкая редакционная сеть RND.

Издание подчёркивает, что это касается не только бюджетных гостиниц, но и премиальных. Например, пятизвёздочный отель Bareiss в Шварцвальде с начала осени взимает с постояльцев так называемый энергетический сбор в размере девяти евро за ночь. При этом оплата может возрасти с наступлением зимы. А ряд отелей установили фиксированную доплату, независимо от срока проживания в номере.

"[Без этих сборов] мы бы израсходовали к марту все резервы и обанкротились", — поделился владелец отеля Krone-Post Мейк Линдберг.

По его словам, "энергетический сбор" всё равно не покрывает расходы на газ и свет в размере 200 тысяч евро в год. Увеличивать поборы с туристов отель не может, иначе останется совсем без клиентов.