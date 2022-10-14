Синоптик оценил народные приметы на Покров и рассказал, какой будет зима

Согласно приметам, судя по погоде на Покров, можно предсказать, какая зима будет в этом году. Однако синоптики привыкли верить не народному фольклору, а более точным вещам. Как отметил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с kp.ru, долгосрочные прогнозы строить на основании погоды одного дня просто невозможно.

Согласно приметам, по сегодняшнему ясному небу и припекающему солнцу в Москве можно спрогнозировать довольно мягкий холодный сезон в столичном регионе. Также больше деталей о предстоящем сезоне может указать и направление ветра. Так, например, сегодняшний западный ветерок может говорить о снежности зимы.

Однако, по словам эксперта, оправданность таких предсказаний — на уровне "фифти фифти". При этом он рассказал о тех, которые можно вполне рационально объяснить. Например, случай, когда солнце садится в тучи, а на следующий день начинается дождь.

"Потому что солнце садится на западе, а атмосферные фронты чаще всего приходят с запада. Поэтому в большинстве случаев эта поговорка вполне может оправдаться", — пояснил синоптик.