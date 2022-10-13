Что за праздник Покров Пресвятой Богородицы и чего категорически нельзя делать 14 октября

Что за праздник Покров 14 октября?

Покров Пресвятой Богородицы — один из великих православных праздников, который всегда приходится на 14 октября. В основе этого праздника — предание о явлении Богоматери Андрею Юродивому, случившемся во Влахернском храме в Константинополе в Х веке. История установления праздника полна пробелов. Из летописей, дошедших до наших дней, известно, что начало почитания Покрова связано с именем святого князя Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого. В походе против волжских булгар Боголюбский читал древние предания. Узнав о чуде явления Богородицы мученику, князь решил учредить праздник в честь этого события. С тех пор на Руси Покров Пресвятой Богородицы почитали как символ особого покровительства Божьей матери Русской земле.

Что нужно делать в Покров Пресвятой Богородицы?

Главная традиция Покрова Пресвятой Богородицы — церковная служба. Вечером накануне, 13 октября, проводят всенощное бдение. А уже утром 14-го числа служат Божественную литургию. В этот день верующему человеку непременно нужно читать молитвы, сходить в храм и поставить свечи Пресвятой Богородице. На Покров можно наряжаться, встречаться с близкими, устроить трапезу для родственников, печь булочки и пироги и угощать ими соседей, помогать тем, кто нуждается. Ещё 14 октября не забудьте задобрить домового, оставив доброму духу сладости. Наши предки в этот день кидали в печь ветви фруктовых деревьев — считали, что так привлекают в дом благополучие.

Незамужней девушке утром на Покров следует заплести косу, а распустить волосы только вечером. 14 октября даме, которая пока не встретила вторую половинку, нужно нарядиться в платье или блузку с юбкой, испечь что-нибудь сладкое и угостить приятных людей. Ещё можно покормить животных и птиц и подать милостыню просящему, тихо прошептав: "На двоих".

Что нельзя делать на Покров 14 октября?

А вот чего категорически нельзя делать на Покров, так это сквернословить, ругаться, жадничать, ссориться, желать кому-то зла, переедать и употреблять алкоголь, отказывать в помощи и гостеприимстве. Кроме того, 14 октября верующим не стоит прибираться в доме и работать.

Что можно просить на Покров Пресвятой Богородицы?

Икона "Покров Пресвятой Богородицы" (Новгород, 1401–1425 годы. Государственная Третьяковская галерея). Фото © Wikipedia

На Покров можно просить Богородицу о заступничестве, о помощи, о здоровье, об исцелении от болезней, а ещё о содействии в любви и семейной жизни, о замужестве. Безусловно, наиболее распространены молитвы к Богоматери о защите — это связано с историей праздника. Когда-то давно люди молились Богородице о спасении, и Божья Матерь явилась перед ними и покрыла своим омофором. После этого враги не смогли увидеть этих молившихся.

Какие приметы на Покров?