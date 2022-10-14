Ведущий "Белгород 24" упал в обморок в прямом эфире передачи о первой помощи

Ведущему телеканала "Белгород 24" Сергею Елисееву резко стало плохо в прямом эфире во время выпуска об оказании первой медицинской помощи. Коллеги прервали съёмку и вызвали скорую.

Прямой эфир "Белгорода 24" про оказание первой медицинской помощи. Видео © Star Hit

В студию были приглашены директор НКО "Академия безопасности и технологии выживания" Ирина Хлынцева и её помощник. Гости начали рассказывать об основах оказания первой медицинской помощи. Эксперты достали из аптечки различные жгуты и другие медицинские инструменты. Ведущий же взял со стола нашатырный спирт и поднёс к носу.

"Можно, я немного воспользуюсь этой штукой, потому что для меня эта тема…" — не успел договорить Елисеев. Он несколько раз дёрнулся и потерял сознание.

Приглашённые медики сразу же бросились к ведущему, сообщили, что ему правда плохо, после чего камера переключилась на другой план. Позднее журналисты "Белгород медиа" рассказали, что журналисту оказали первую помощь и он уже в порядке.