Ведущий "Белгород 24" упал в обморок в прямом эфире передачи о первой помощи
Ведущему телеканала "Белгород 24" Сергею Елисееву резко стало плохо в прямом эфире во время выпуска об оказании первой медицинской помощи. Коллеги прервали съёмку и вызвали скорую.
Прямой эфир "Белгорода 24" про оказание первой медицинской помощи. Видео © Star Hit
В студию были приглашены директор НКО "Академия безопасности и технологии выживания" Ирина Хлынцева и её помощник. Гости начали рассказывать об основах оказания первой медицинской помощи. Эксперты достали из аптечки различные жгуты и другие медицинские инструменты. Ведущий же взял со стола нашатырный спирт и поднёс к носу.
"Можно, я немного воспользуюсь этой штукой, потому что для меня эта тема…" — не успел договорить Елисеев. Он несколько раз дёрнулся и потерял сознание.
Приглашённые медики сразу же бросились к ведущему, сообщили, что ему правда плохо, после чего камера переключилась на другой план. Позднее журналисты "Белгород медиа" рассказали, что журналисту оказали первую помощь и он уже в порядке.
Ранее Лайф писал, что глава МВД Финляндии Криста Микконен упала в обморок после слов о строительстве забора на границе с РФ. На помощь ей сразу же прибежали три помощника, после чего женщину подняли и вывели из зала.
"Белгород 24"