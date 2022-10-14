Российские подразделения совместной группировки войск скоро прибудут в Белоруссию

Российская часть совместной региональной группировки войск Белоруссии и РФ в ближайшее время начнёт прибывать на территорию республики. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии полковник Виктор Тумар.

"Считаю необходимым отметить, что буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей региональной группировки войск (сил)", — заявил Тумар.