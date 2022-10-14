Внимание на красный и синий цвет: Названы продукты, замедляющие старение

Одной из причин преждевременного старения является избыток свободных радикалов, которые используются организмом для борьбы с различными вирусами и бактериями. По словам кандидата медицинских наук и исполнительного директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Светланы Павличенко, слишком большое количество свободных радикалов повреждает структуры клеток, ДНК и ускоряет старение. Для борьбы с данным процессом она рекомендует включить в свою диету ряд продуктов, богатых антиоксидантами.

"В первую очередь стоит обратить внимание на оливковое масло первого холодного отжима. Это масло богато витамином Е — одним из самых мощных антиоксидантов, известных науке. Он отвечает за процессы регенерации, помогает клеткам восстанавливаться", — заявила она "Газете.ру" и добавила, что также витамин Е оказывает противораковое, противовоспалительное и обезболивающее действие.

Также диетолог рекомендует обратить внимание на красные и синие ягоды, так как пигменты антоцианы и фитоцианы, придающие им такой оттенок, являются антиоксидантами и помогают в борьбе с хроническим воспалением, деятельностью свободных радикалов и улучшают работу нейронов. Также, по словам Павличенко, в диету стоит включить различные зелёные листовые овощи.

"Зелёный салат, шпинат и капуста богаты витамином С, медью и цинком. Эти нутриенты необходимы организму для синтеза коллагена — белка, формирующего соединительные ткани. Он помогает коже сохранять тонус и удерживать влагу, оставаясь свежей и упругой", — добавила она.

Помимо этого, Павличенко советует обратить внимание на семечки тыквы, грецкий орех, миндаль и кешью, богатые ненасыщенными жирными кислотами. Эти продукты помогут сохранить молодость и блеск кожи. Ещё одним мощным источником антиоксидантов является авокадо — лютеин и зеаксантин в его составе защищают глаза от ультрафиолетового повреждения и предотвращают возрастную макулярную дегенерацию.