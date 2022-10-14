Жительница Кубани призналась в убийстве отца восьмилетней давности

Правоохранители задержали жительницу Краснодарского края, которая восемь лет назад убила и закопала своего отца, однако не стала сознаваться в содеянном и через несколько лет переехала в другой регион. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

На Кубани задержали женщину, которая убила и закопала своего отца восемь лет назад. Видео © СУ СКР по Краснодарскому краю

По версии следствия, трагедия произошла в 2014 году на фоне регулярных бытовых конфликтов дочери и её отца. 30 декабря она зарезала мужчину, после чего закопала его тело на участке у дома. В 2017 году она переехала жить в Красноярский край, а об убийстве её отца по-прежнему ничего не было известно, поскольку пропавшего даже никто не искал.

О гибели мужчины правоохранители узнали в октябре этого года. Благодаря оперативным мероприятиям им удалось обнаружить женщину, которая созналась в содеянном и показала место погребения отца.

"В настоящее время по ходатайству следователя в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, назначен полный комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.