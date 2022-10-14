Названы болезни переживших блокаду Ленинграда

Доктор медицинских наук, профессор Лидия Хорошинина рассказала на заседании суда о признании блокады Ленинграда геноцидом о болезнях, встречающихся у переживших трагедию горожанах. Медик опросила более 600 ленинградцев, родившихся в период с 1927 по 1943 годы, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Речь Лидии Хорошининой. Видео © Объединённая пресс-служба судов

Среди женской части населения наиболее частыми являются инсулинозависимый сахарный диабет, ожирение и тучность. Для мужчин же такими недугами стали атеросклероз и поражение почек — в десять раз чаще средней статистики по городу.