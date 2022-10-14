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14 октября, 16:15

Минсельхоз: Заводы Danone в России продолжают работать в обычном режиме

Минсельхоз сообщил, что заводы Danone в России продолжают работать в обычном режиме, несмотря на решение французской компании запустить процесс передачи другому собственнику фактического контроля над бизнесом по молочной и растительной продукции.

"По информации Минсельхоза России, заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, а продукция поступает на российский рынок", — уточнили в министерстве.

В марте стало известно, что компания приостановила все новые инвестиции, в том числе рекламу, активацию бренда и промоутерские акции. Danone не принимает наличные деньги, дивиденды или доход из России. Спустя месяц компания прекратила импорт воды Evian и напитков Alpro в Россию.

Danone передаст контроль над бизнесом по производству молочной продукции в России

Danone передаст контроль над бизнесом по производству молочной продукции в России

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Андрей Бражников
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