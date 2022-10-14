Минсельхоз: Заводы Danone в России продолжают работать в обычном режиме
Минсельхоз сообщил, что заводы Danone в России продолжают работать в обычном режиме, несмотря на решение французской компании запустить процесс передачи другому собственнику фактического контроля над бизнесом по молочной и растительной продукции.
"По информации Минсельхоза России, заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, а продукция поступает на российский рынок", — уточнили в министерстве.
В марте стало известно, что компания приостановила все новые инвестиции, в том числе рекламу, активацию бренда и промоутерские акции. Danone не принимает наличные деньги, дивиденды или доход из России. Спустя месяц компания прекратила импорт воды Evian и напитков Alpro в Россию.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV