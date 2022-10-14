На Украине похвастались "золотым оружейным дождём"

Киев за последние несколько дней получил большое количество вооружения от Запада, советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович даже сравнил это с "золотым оружейным дождём".

"Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней, — мы и близко не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединённые в единую систему. И нам уже Пентагон заявляет, что будем создавать вот эту систему", — рассказал он в эфире ютуб-канала журналиста Марка Фейгина*.

Он отчитался, что Франция может поставить системы ПВО, также разговор ведётся о норвежских зенитных ракетных комплексах NASAMS, немецких IRIS-T и других.

При этом ранее агентство Bloomberg узнало, что из-за поставок Украине у некоторых стран Европы заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружения. В частности, наблюдается дефицит 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. В связи с этим НАТО призывает оборонные компании увеличить производство.