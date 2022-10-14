Запад столкнулся с дефицитом туалетной бумаги из-за запрета на ввоз российской берёзы

Страны Запада столкнулись с дефицитом и резким ростом цен на туалетную бумагу из-за введённых санкций на экспорт берёз из России. Об этом пишет чешское издание iDNES.

По данным издания, из-за санкций стало невозможным производство мягкой туалетной бумаги, а на рынке образовался существенный дефицит товара, который привёл к росту его стоимости на 45%. Привести это может к снижению качества конечного продукта. Рынок же может недосчитать до 1,2 миллиона тонн целлюлозной массы, необходимой для производства туалетной бумаги.

В публикации отмечается, что крупнейшими производителями целлюлозной массы являются Швеция и Финляндия, однако последние закупали больше десяти процентов древесины именно в России. Эксперты ожидают улучшения ситуации в следующем году, когда в эксплуатацию будут введены предприятия в Уругвае и Чили.