Замерзающие европейцы массово скупают водолазки и электроодеяла в Китае

Китайские экспортёры зимней одежды уже полгода работают сверхурочно, чтобы выполнить поступающие из Европы заказы на тёплые водолазки на фоне приближающейся зимы и растущих цен на электроэнергию. Как отмечает Global Times, китайские водолазки стали вторым по популярности товаром среди европейских покупателей после электроодеял.

"За последние 30 дней количество запросов на мужские водолазки в нашем онлайн-магазине увеличилось в 13 раз", — сказал глава китайской компании Xiamen Premium Import & Export Co Ло Цзюнь.

По его словам, многие китайские производители одежды в провинциях Фуцзянь и Гуандун прогнозировали такой рост спроса на водолазки в апреле этого года. Зная о предстоящем буме на тёплые вещи, китайские предприятия начали работать сверхурочно ещё в мае.