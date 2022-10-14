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14 октября, 15:41

Раскрыт сценарий, который вынудит США резко сменить курс по спецоперации на Украине

National Interest: США резко изменят отношение к Украине при больших потерях в своей армии

Власти и жители США могут изменить своё отношение к ситуации на Украине в случае больших потерь в собственной армии, если она решит вступить в конфликт. Об этом написал обозреватель The National Interest Леон Хадар.

"Если это произойдёт (участие США в боевых действиях на Украине. — Прим. Лайфа) и Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьёзное влияние на общественное мнение и Конгресс", — отметил Хадар.

По мнению обозревателя, подобный сценарий может разжечь среди американцев страх массированного ядерного удара, а также начала мировой войны.

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Артур Белкин
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