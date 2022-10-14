Учёные выяснили, что после смерти человек какое-то время всё слышит

Когда человек умирает, его слух какое-то время продолжает функционировать. Об этом пишет Mirror, ссылаясь на международную группу исследователей.

"Чего мы не знаем, так это того, понимают ли они слова и утешаются ли они ими", — задался вопросом доктор медицинских наук Закари Палас.

Учёные наблюдали за активностью мозга у 17 участников эксперимента, из них восемь были пациентами хосписа, которые реагировали на лечение, и пятеро находились при смерти. Им дали прослушать песни. Специалисты заметили, что паттерны мозговой активности умирающих людей были такими же, как у здоровых пациентов. Это означает, что даже когда тело умерло, человек продолжает слышать.