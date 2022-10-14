Царство небесное на связи: Четыре опасных знака, предупреждающих о скорой смерти

Бояться смерти абсолютно нормально, ведь страх "костлявой с косой" заложен в программе каждого человека. Если бы этого страха не было, люди вели бы себя неадекватно, отсутствовала бы граница между жизнью и смертью, рассуждает ведьма Алёна Полынь.

И мы постоянно наблюдали [бы] следующую картину. Например, передумал жить — пошёл и сделал с собой что-нибудь плохое. Но у 99,9% людей этот страх всё же заложен Алёна Полынь Ведьма

Вселенная даёт сигналы человеку, который может умереть в обозримом будущем, но "получатель" эти знаки, как правило, не замечает, игнорирует, отрицает из-за страха смерти. Но их могут увидеть родные. Какие признаки приближающейся смерти?

Выравнивание лица

Яркий знак того, что "горбатая с косой" скоро придёт за человеком, — выравнивание лица. Выравнивание правой и левой сторон, когда лицо становится абсолютно симметричным, называют маской смерти.

Сам человек этого не заметит, а вот окружающие это непременно увидят Алёна Полынь Ведьма

Сны с умершими родственниками

Во снах нам могут являться умершие близкие люди, и это тоже знак, что смерть где-то рядом. Особенно насторожиться должны те, кого покойник в сновидении зовёт к себе.

Шнурки, развязавшиеся на кладбище

Если у человека во время посещения могилки родственника развязались шнурки, есть повод осторожничать, так как это тоже знак, что есть риск в скором времени умереть.

Холодок по спине

Вы начинаете ощущать холодное дыхание смерти. Параллельно возникает мысль о том, что нужно успеть всё сделать: позвонить тому, с кем давно хотели связаться, простить обидчиков, вернуть долг, закончить все дела Алёна Полынь Ведьма

Чтобы избежать несчастного случая, нужно быть внимательными к этим подсказкам Вселенной. Особенно осторожными следует быть месяц до и месяц после дня рождения — это критический период, подчеркнула Ведьма Полынь в беседе с "Вечерней Москвой".