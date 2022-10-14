Певец Shaman рассказал, где его чаще всего посещает муза

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) признался в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что в Северной столице его вдохновляют многие места, но самые главные для него те, где он выступает с концертами.

Музыкант признаётся, что муза не покидает его даже при плотном графике, хотя "завтраки в последнее время стали похожи на ужины". Со стрессом на фоне активных туров музыкант справляется при помощи переносной студии звукозаписи, используя её для записи песен прямо между концертами.

При этом он отметил, что до сих пор не может доверить никому создание даже аранжировок — самые знаменитые песни исполнителя были написаны им от начала и до конца.