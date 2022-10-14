Фанат Путина возглавил Палату депутатов Италии

Председателем Палаты депутатов итальянского парламента избран 41-летний Лоренцо Фонтана — представитель правоцентристской партии "Лига". Как сообщает Financial Times (FT), этот политик известен как поклонник президента России Владимира Путина. Кроме того, Фонтана зарекомендовал себя противником гражданских союзов для однополых пар и противником абортов. Он высказывал публичные опасения в связи с тем, что Италия находится "под ударом" однополых браков и иммиграции, и её следует "защищать в битве не на жизнь, а на смерть".

Другое известное заявление Фонтаны — это то, что Путин является "лучом света даже для нас на Западе", а санкции против России — "самоубийственны для Европы".

Кандидатура ультраконсерватора набрала 222 голоса, в том числе со стороны партии "Братья Италии" Джорджии Мелони, которой прочат место нового премьер-министра.