Момент попадания ракеты ВСУ в подстанцию в Белгороде попал на видео
Момент попадания ракеты ВСУ в ТЭЦ "Луч" в Белгороде попал на видео
В соцсетях появился момент прилёта ракеты ВСУ под подстанцию "Луч" в Белгороде, в результате которого часть домов в городе осталась без света.
В Сеть выложили момент попадания ракеты ВСУ по ТЭЦ в Белгороде. Видео © t.me / Блэтгород
На кадрах можно услышать, как постепенно усиливается шум летящей ракеты, а вскоре раздаётся взрыв снаряда, который попадает по подстанции в черте города. Также видны и следы взрыва. Глава региона Вячеслав Гладков уже выехал на место ЧП. Он пообещал максимально быстро устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник — до 4 часов, написал Гладков в "Телеграме".
Напомним, в результате обстрела ВСУ один из снарядов попал по подстанции в Белгороде, объект в результате обстрела загорелся. О пострадавших и погибших не сообщалось.
t.me / Блэтгород