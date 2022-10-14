В соцсетях появился момент прилёта ракеты ВСУ под подстанцию "Луч" в Белгороде, в результате которого часть домов в городе осталась без света.

В Сеть выложили момент попадания ракеты ВСУ по ТЭЦ в Белгороде. Видео © t.me / Блэтгород

На кадрах можно услышать, как постепенно усиливается шум летящей ракеты, а вскоре раздаётся взрыв снаряда, который попадает по подстанции в черте города. Также видны и следы взрыва. Глава региона Вячеслав Гладков уже выехал на место ЧП. Он пообещал максимально быстро устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник — до 4 часов, написал Гладков в "Телеграме".