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Регион
Опубликовано 14 октября 2022, 17:01
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Момент попадания ракеты ВСУ в подстанцию в Белгороде попал на видео

Момент попадания ракеты ВСУ в ТЭЦ "Луч" в Белгороде попал на видео

В соцсетях появился момент прилёта ракеты ВСУ под подстанцию "Луч" в Белгороде, в результате которого часть домов в городе осталась без света.

В Сеть выложили момент попадания ракеты ВСУ по ТЭЦ в Белгороде. Видео © t.me / Блэтгород

На кадрах можно услышать, как постепенно усиливается шум летящей ракеты, а вскоре раздаётся взрыв снаряда, который попадает по подстанции в черте города. Также видны и следы взрыва. Глава региона Вячеслав Гладков уже выехал на место ЧП. Он пообещал максимально быстро устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник — до 4 часов, написал Гладков в "Телеграме".

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Напомним, в результате обстрела ВСУ один из снарядов попал по подстанции в Белгороде, объект в результате обстрела загорелся. О пострадавших и погибших не сообщалось.

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t.me / Блэтгород

Артур Белкин
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