Умер Хагрид из "Гарри Поттера"

Колтрейну было 72 года. Он родился в 1950 году в Рутерглене. За свою карьеру он снялся в десятках различных фильмов и сериалов, однако наибольшую известность актёру принесла роль в "Гарри Поттере". В 2002 году Колтрейн номинирован на премию BAFTA Awards в номинации "Лучший актёр" за роль Хагрида.