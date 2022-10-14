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14 октября, 16:57
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Умер Хагрид из "Гарри Поттера"

Умер исполнитель роли Хагрида в "Гарри Поттере" актёр Робби Колтрейн

<p>Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня", режиссёр Майк Ньюэлл, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг</p>

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня", режиссёр Майк Ньюэлл, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг

Умер знаменитый шотландский актёр Робби Колтрейн, известный по роле Хагрида в серии фильмов "Гарри Поттер". Об этом пишет агентство PA.

Колтрейну было 72 года. Он родился в 1950 году в Рутерглене. За свою карьеру он снялся в десятках различных фильмов и сериалов, однако наибольшую известность актёру принесла роль в "Гарри Поттере". В 2002 году Колтрейн номинирован на премию BAFTA Awards в номинации "Лучший актёр" за роль Хагрида.

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Артур Белкин

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