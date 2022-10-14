Девяти российским военкорам грозит уголовная ответственность за дискредитацию армии

Против девяти российских военных корреспондентов могут возбудить уголовные дела по статье о дискредитации ВС РФ, сообщает Mash.

В частности, речь идёт об Игоре Стрелкове, авторе проекта WarGonzo Семёне Пегове, украинском блогере Юрии Подоляке, публицисте и ополченце Максиме Фомине (Владлене Татарском), Сергее Мардане, Игоре Димитриеве, Кристине Потупчик, а также авторах проектов GreyZone и Рыбарь.

По данным источника, заявление в Роскомнадзор подписал лично начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Поводом для этого послужила критика Министерства обороны и его решений во время специальной военной операции. Блогерам и военным корреспондентам может грозить до трёх лет тюрьмы.