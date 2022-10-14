На Крымский мост не будут пускать грузовики без полного досмотра
Хуснуллин заявил, что на Крымский мост не пустят грузовой транспорт без досмотра
Грузовой транспорт будут пропускать на Крымский мост только после полного досмотра. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках выставки "Дорога-2022", также рассказав об альтернативных маршрутах для фур: на пароме или в объезд по новым территориям.
"С технической точки зрения мост уже будет готов пропускать по двум полосам, но есть вопросы с досмотром. Всё-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем. Поэтому пустые грузовые машины, автобусы, что очень важно, они поедут в обычном режиме. Гружённые машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям", — сказал он.
Хуснуллин также отметил, что проезд грузовиков по Крымскому мосту может возобновиться уже завтра, 15 октября.
Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего были разрушены два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. Изначально Следственный комитет РФ сообщил, что погибло три человека, но позже стало известно о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга, ещё одна жертва теракта — религиовед, уроженец Симферополя, а четвёртый погибший — арбитражный судья из Москвы.
ТАСС / STRINGER