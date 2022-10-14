На Крымский мост не будут пускать грузовики без полного досмотра

Грузовой транспорт будут пропускать на Крымский мост только после полного досмотра. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках выставки "Дорога-2022", также рассказав об альтернативных маршрутах для фур: на пароме или в объезд по новым территориям.

"С технической точки зрения мост уже будет готов пропускать по двум полосам, но есть вопросы с досмотром. Всё-таки мы недосмотренные машины пускать на мост не будем. Поэтому пустые грузовые машины, автобусы, что очень важно, они поедут в обычном режиме. Гружённые машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям", — сказал он.