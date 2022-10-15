"Один из самых забавных": Звезда поттерианы почтил память ушедшего Робби Колтрейна

"Робби был одним из самых забавных людей, которых я встречал, и постоянно заставлял нас смеяться, когда мы были детьми на съёмочной площадке. У меня особенно приятные воспоминания о том, как он поддерживал наше настроение в "Узнике Азкабана", когда мы все часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида, а он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать боевой дух", — сказал Рэдклифф изданию Deadline.