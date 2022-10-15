"Один из самых забавных": Звезда поттерианы почтил память ушедшего Робби Колтрейна
Дэниел Рэдклифф назвал Робби Колтрейна невероятным актёром и прекрасным человеком
Британский актёр, звезда поттерианы Дэниел Рэдклифф прокомментировал новость о смерти шотландского артиста Робби Колтрейна, исполнившего роль великана Хагрида в экранизации франшизы.
"Робби был одним из самых забавных людей, которых я встречал, и постоянно заставлял нас смеяться, когда мы были детьми на съёмочной площадке. У меня особенно приятные воспоминания о том, как он поддерживал наше настроение в "Узнике Азкабана", когда мы все часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида, а он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать боевой дух", — сказал Рэдклифф изданию Deadline.
Актёр подчеркнул, что ему повезло встретиться и работать с Колтрейном. Рэдклифф сказал, что ему очень грустно оттого, что его коллега ушёл из жизни.
"Он был невероятным актёром и прекрасным человеком", — поделился артист.
Шотландский актёр Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в серии фильмов "Гарри Поттер", умер 14 октября в возрасте 72 лет. За свою карьеру он снялся в десятках различных фильмов и сериалов.
ТАСС / Анна Салынская