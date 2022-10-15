Минск опасается провокаций от западных наблюдателей на границе
Представитель Белоруссии: Наблюдатели на границе с Украиной могут оказаться диверсантами
Наблюдатели "Большой семёрки" (G7) на украинско-белорусской границе могут на самом деле оказаться диверсантами. Такими подозрениями поделился глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.
Так белорусский представитель прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского разместить миссию международных наблюдателей на украинско-белорусской границе.
"Кто это будет и с какой целью? Мы знаем, это будут военнослужащие стран НАТО, естественно, наёмники оттуда. С какой целью они придут? Я думаю, одна цель — это воинский контингент под видом миротворцев приблизить к границе, создать там штатные диверсионно-разведывательные группы, чтобы потом в перспективе, возможно, когда время Ч настанет, действовать против нас", — сказал Лаппо телеканалу ОНТ.
Ранее, напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. По его словам, на прочность будут испытывать всех. Белорусский лидер также сообщил, что в стране введён режим повышенной террористической опасности.
ТАСС / АР / Oleksandr Ratushniak