Минск опасается провокаций от западных наблюдателей на границе

"Кто это будет и с какой целью? Мы знаем, это будут военнослужащие стран НАТО, естественно, наёмники оттуда. С какой целью они придут? Я думаю, одна цель — это воинский контингент под видом миротворцев приблизить к границе, создать там штатные диверсионно-разведывательные группы, чтобы потом в перспективе, возможно, когда время Ч настанет, действовать против нас", — сказал Лаппо телеканалу ОНТ.