Ветра, дожди, мокрый снег: Вильфанд перечислил регионы, где резко ухудшится погода

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Забайкальском крае, Амурской области сильный ветер. В столичном регионе может ухудшиться качество воздуха в выходные, а в регионах Центрального Черноземья в ночь на 15 октября ожидаются заморозки. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На Черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика 15 октября, а 16 октября в районе Новороссийска прогнозируется сильный ветер до 25 м/с. В ночь на субботу температура будет понижаться до минус трёх градусов в регионах Центрального Черноземья", — приводит слова метеоролога ТАСС.

Также вечером 15 и 16 октября в Московском регионе метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. А в Забайкальском крае ожидается ветер с порывами до 20–24 м/с, на севере региона — сильный снег 15 октября, на севере Амурской области — сильные осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, ветер до 15–20 м/с. В Дагестане в ближайшие два дня ожидается сильный дождь, в высокогорье — со снегом.