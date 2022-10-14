Власти сообщили о 14 погибших при взрыве турецкой шахты

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что число погибших при взрыве на шахте в городе Бартын на севере Турции возросло до 14 человек.

Ранее, напомним, сообщалось о двух погибших горняках и 20 раненых.

По информации телеканала CNN Turk, рабочие по-прежнему остаются под завалами. А местные власти сообщили телеканалу A Haber, что на глубине 300 метров под землёй на месте взрыва находилось 115 человек. Некоторых из них удалось эвакуировать, однако, как рассказал губернатор Бартына Нуртадж Арслан, в шахте после взрыва заблокированными остаются 49 человек.

На место происшествия по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана выехали главы МВД и Минэнерго страны Сулейман Сойлу и Фатих Донмёз.