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Регион
Опубликовано 14 октября 2022, 20:08
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В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

Вечером 14 октября воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщили местные власти.

Власти Николаевской области сообщили о воздушной тревоге в регионе в 22:18. Сообщение об объявлении воздушной тревоги также появилось в телеграм-канале городских властей Одессы.

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Ранее 14 октября уже объявляли воздушную тревогу в восьми регионах Украины: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Об этом сообщали местные власти и украинские СМИ.

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Иван Косицын
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