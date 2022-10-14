В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
Вечером 14 октября воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщили местные власти.
Власти Николаевской области сообщили о воздушной тревоге в регионе в 22:18. Сообщение об объявлении воздушной тревоги также появилось в телеграм-канале городских властей Одессы.
Ранее 14 октября уже объявляли воздушную тревогу в восьми регионах Украины: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Об этом сообщали местные власти и украинские СМИ.
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