В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

Вечером 14 октября воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщили местные власти.

Власти Николаевской области сообщили о воздушной тревоге в регионе в 22:18. Сообщение об объявлении воздушной тревоги также появилось в телеграм-канале городских властей Одессы.