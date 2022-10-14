Киевские власти подняли на смех после решения Маска отключить Starlink
Американцы высмеяли в Twitter украинских чиновников, нагрубивших Илону Маску
Американские пользователи Twitter высмеяли киевских чиновников, решивших нагрубить основателю компаний Tesla и SpaceX миллиардеру Илону Маску после того, как он обнародовал план возможного урегулирования ситуации на Украине.
"Не кусай кормящую тебя руку", — иронично посоветовал подписчик.
"Маск прав. Украинские политики хотят всё получать бесплатно, включая помощь и оружие. Но американским налогоплательщикам всё это не обходится бесплатно", — поделился мнением другой пользователь.
"Как говорится, будь осторожен со своими желаниями", — высказался пользователь под ником vinceV.
"Посол мог бы просто попросить прощения. Я уверен: Маск хороший человек. Он примет извинения", — заявил очередной участник дискуссии.
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"Уходи, Илон! (Илон уходит.) Вернись назад, Илон!" — написал следом подписчик Aurelian of Rome.
Ранее Маск выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". Маск, впрочем, оговорился, что по-прежнему поддерживает Киев и является "большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны". В Белом доме на такие предложения отреагировали категорично.
ТАСС / ЕРА / Patrick Pleul / POOL