Киевские власти подняли на смех после решения Маска отключить Starlink

Американские пользователи Twitter высмеяли киевских чиновников, решивших нагрубить основателю компаний Tesla и SpaceX миллиардеру Илону Маску после того, как он обнародовал план возможного урегулирования ситуации на Украине.

"Не кусай кормящую тебя руку", — иронично посоветовал подписчик.

"Маск прав. Украинские политики хотят всё получать бесплатно, включая помощь и оружие. Но американским налогоплательщикам всё это не обходится бесплатно", — поделился мнением другой пользователь.

"Как говорится, будь осторожен со своими желаниями", — высказался пользователь под ником vinceV.

"Посол мог бы просто попросить прощения. Я уверен: Маск хороший человек. Он примет извинения", — заявил очередной участник дискуссии.