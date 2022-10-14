Спецпредставитель президента заверил в способности руководства РФ спасти мир от катастрофы

Российскому руководству хватит политической воли, чтобы удержать мир от катастрофы. Об этом заявил специальный представитель Президента РФ по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности и директор департамента международной безопасности МИД Андрей Крутских.

"Выдержки, воли и вместе с тем решимости российской дипломатии и политическому руководству страны хватит, чтобы удержать мир от катастрофы, не поступившись даже вершком национальных интересов России", — уточнил Крутских в интервью журналу "Международная жизнь", которое он дал на полях Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC – 2022".