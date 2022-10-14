Сийярто счёл провокацией демонтаж венгерского турула в Мукачевском замке на Украине
МИД Венгрии считает провокацией демонтаж с замка "Паланок" в украинском городе Мукачево символа венгерской нации, турула, в связи с чем временный поверенный в делах Украины был вызван в ведомство. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
"Это ненужная провокация", — прокомментировал Сийярто сложившуюся ситуацию в интервью InfoRadio.
Своё осуждение высказали и общественные организации этнических венгров, которые проживают на территории Закарпатья. По их мнению, подобная акция может повлечь за собой нарастание напряжённости в межнациональных отношениях. Стоит отметить, что власти города Мукачево постановили снести изображение турула (мифологической птицы, считающейся одним из символов венгерской нации), находившееся на бастионе Мукачевского замка, и заменить его на украинский трезубец.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза разошлись во мнении относительно введения новых антироссийских санкций.
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