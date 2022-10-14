Сийярто счёл провокацией демонтаж венгерского турула в Мукачевском замке на Украине

МИД Венгрии считает провокацией демонтаж с замка "Паланок" в украинском городе Мукачево символа венгерской нации, турула, в связи с чем временный поверенный в делах Украины был вызван в ведомство. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Своё осуждение высказали и общественные организации этнических венгров, которые проживают на территории Закарпатья. По их мнению, подобная акция может повлечь за собой нарастание напряжённости в межнациональных отношениях. Стоит отметить, что власти города Мукачево постановили снести изображение турула (мифологической птицы, считающейся одним из символов венгерской нации), находившееся на бастионе Мукачевского замка, и заменить его на украинский трезубец.