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14 октября, 18:34

Минюст РФ внёс кинокритика Антона Долина в реестр СМИ-иноагентов

Минюст РФ внёс в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, кинокритика Антона Долина* и ещё пять человек.

Кроме того, в реестр включены ещё пять человек — Иван Жадаев*, Кирилл Харатьян*, Владимир Рувинский*, Вероника Куцылло* и Наталия Телегина*. Кроме того, Минюст включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, главреда телеканала "Дождь"* Тихона Дзядко**. В перечне также фигурируют Кира Ярмыш** и журналист Дмитрий Низовцев**.

Минюст внёс "Вольных людей" в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внёс "Вольных людей" в реестр СМИ-иноагентов

А на прошлой неделе Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Oxxxymiron** и писателя Дмитрия Глуховского*, а также исключил из списка двух человек после того, как они перестали получать иностранное финансирование.

* Внесены в список СМИ-иноагентов.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Коробейников

Иван Косицын

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