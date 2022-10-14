Минюст РФ внёс кинокритика Антона Долина в реестр СМИ-иноагентов
Минюст РФ внёс в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, кинокритика Антона Долина* и ещё пять человек.
Кроме того, в реестр включены ещё пять человек — Иван Жадаев*, Кирилл Харатьян*, Владимир Рувинский*, Вероника Куцылло* и Наталия Телегина*. Кроме того, Минюст включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, главреда телеканала "Дождь"* Тихона Дзядко**. В перечне также фигурируют Кира Ярмыш** и журналист Дмитрий Низовцев**.
А на прошлой неделе Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Oxxxymiron** и писателя Дмитрия Глуховского*, а также исключил из списка двух человек после того, как они перестали получать иностранное финансирование.
* Внесены в список СМИ-иноагентов.
** Включён в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / Дмитрий Коробейников