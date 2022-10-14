"Мне повезло знать его": Роулинг скорбит из-за смерти актёра, сыгравшего Хагрида в "Гарри Поттере"
Роулинг соболезнует из-за смерти Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида в "Гарри Поттере"
Фото © Twiiter / J.K.Rowling
Автор серии романов о волшебнике "Гарри Поттере" Джоан Роулинг в своём "Твиттере" прокомментировала новость о кончине актёра Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида в экранизации её произведений.
"Я никогда больше не встречу никого, даже отдалённо похожего на Робби. Он был невероятным талантом, совершенно неповторимым, и мне невероятно повезло знать его, работать с ним и смеяться вместе с ним до упаду. Я шлю свою любовь и глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего — его детям", — написала Роулинг.
Ранее Лайф сообщал о смерти исполнителя роли Хагрида из серии фильмов "Гарри Поттер", шотландского актёра Робби Колтрейна. Ему было 72 года.