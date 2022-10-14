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14 октября, 18:27

"Мне повезло знать его": Роулинг скорбит из-за смерти актёра, сыгравшего Хагрида в "Гарри Поттере"

Роулинг соболезнует из-за смерти Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида в "Гарри Поттере"

<p>Фото © Twiiter / <a href="https://twitter.com/jk_rowling/status/1580974122888089601?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue" target="_blank" rel="noopener noreferrer">J.K.Rowling</a></p>

Фото © Twiiter / J.K.Rowling

Автор серии романов о волшебнике "Гарри Поттере" Джоан Роулинг в своём "Твиттере" прокомментировала новость о кончине актёра Робби Колтрейна, сыгравшего Хагрида в экранизации её произведений.

"Я никогда больше не встречу никого, даже отдалённо похожего на Робби. Он был невероятным талантом, совершенно неповторимым, и мне невероятно повезло знать его, работать с ним и смеяться вместе с ним до упаду. Я шлю свою любовь и глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего — его детям", написала Роулинг.
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Ранее Лайф сообщал о смерти исполнителя роли Хагрида из серии фильмов "Гарри Поттер", шотландского актёра Робби Колтрейна. Ему было 72 года.

Артур Белкин

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