Карл III пригрозил не пустить принца Гарри на коронацию за откровения в мемуарах о Камилле

Новоиспечённый король Великобритании Карл III может не допустить на коронацию своего сына принца Гарри, если тот плохо выскажется о королеве-консорте Камилле в своих мемуарах. По словам друга супруги монарха, чьи слова приводит издание Daily Beast, тот последние 20 лет делал всё, чтобы общество приняло его новую супругу, с чем смирилась даже королева Елизавета II.

"Одно дело — нападки Гарри на Чарльза, тут он подставит щёку, но если Гарри поставит его перед выбором, нападая в своей книге на Камиллу, он, без сомнения, выберет Камиллу", — говорится в материале.