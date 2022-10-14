Карл III пригрозил не пустить принца Гарри на коронацию за откровения в мемуарах о Камилле
Карл III и Камилла. Фото © Getty Images / Dan Kitwood
Новоиспечённый король Великобритании Карл III может не допустить на коронацию своего сына принца Гарри, если тот плохо выскажется о королеве-консорте Камилле в своих мемуарах. По словам друга супруги монарха, чьи слова приводит издание Daily Beast, тот последние 20 лет делал всё, чтобы общество приняло его новую супругу, с чем смирилась даже королева Елизавета II.
"Одно дело — нападки Гарри на Чарльза, тут он подставит щёку, но если Гарри поставит его перед выбором, нападая в своей книге на Камиллу, он, без сомнения, выберет Камиллу", — говорится в материале.
В мемуарах принца Гарри, в которых тот обещает честно рассказать о своей жизни, может быть затронута тема краха брака его отца и принцессы Дианы, к которому в том числе привели и его отношения с Камиллой Паркер-Боулз.
Ранее принц Гарри пообещал внести поправки в свои мемуары в связи со смертью королевы Елизаветы II. По его словам, речь не идёт о кардинальных изменениях.