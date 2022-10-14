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14 октября, 17:43

Десятки рабочих заблокированы под землёй после взрыва на шахте в Турции

В угольной шахте турецкого города Амасра провинции Батыр прогремел взрыв, в результате которого под землёй были заблокированы по меньшей мере 87 человек. Об этом сообщили власти населённого пункта.

"Примерно в 18:15 произошёл взрыв на угольной шахте в Амасре. Причина в настоящий момент не ясна. На место происшествия направлены спасательные расчёты", говорится в сообщении.

Мэр города Реджаи Чакыр сообщил журналистам, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал выброс метана.

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Ранее Лайф писал о взрыве в Стамбуле, из-за которого погибли три человека. Причиной ЧП, предположительно, стала утечка природного газа.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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