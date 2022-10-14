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14 октября, 17:36

ООН не получала от России запросов в связи с подозрениями по зерновому коридору

Россия не направляла в ООН каких-либо запросов по поводу того, что используемые для зерновой сделки гуманитарные коридоры могут быть использованы в террористических целях. Об этом ТАСС заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Нет, ничего не получали", — ответил Хак на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, он не стал комментировать информацию о том, что взрывное устройство для совершения теракта на Крымском мосту могло быть доставлено из Одессы в Болгарию по гуманитарным коридорам в Чёрном море. Данную информацию представитель ООН назвал "предположительной".

Путин: Зерновой коридор будет закрыт, если взрывчатку для подрыва Крымского моста везли им

Путин: Зерновой коридор будет закрыт, если взрывчатку для подрыва Крымского моста везли им

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин
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