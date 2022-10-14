ООН не получала от России запросов в связи с подозрениями по зерновому коридору

Россия не направляла в ООН каких-либо запросов по поводу того, что используемые для зерновой сделки гуманитарные коридоры могут быть использованы в террористических целях. Об этом ТАСС заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Нет, ничего не получали", — ответил Хак на соответствующий вопрос журналистов.