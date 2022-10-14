ООН не получала от России запросов в связи с подозрениями по зерновому коридору
Россия не направляла в ООН каких-либо запросов по поводу того, что используемые для зерновой сделки гуманитарные коридоры могут быть использованы в террористических целях. Об этом ТАСС заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.
"Нет, ничего не получали", — ответил Хак на соответствующий вопрос журналистов.
Кроме того, он не стал комментировать информацию о том, что взрывное устройство для совершения теракта на Крымском мосту могло быть доставлено из Одессы в Болгарию по гуманитарным коридорам в Чёрном море. Данную информацию представитель ООН назвал "предположительной".
Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
ТАСС / Валерий Шарифулин