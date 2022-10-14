Офис Зеленского обратился к Маску с последней просьбой после его решения по Starlink
Подоляк: Украина найдёт способ обеспечить работу Starlink без финансирования Маска
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев найдёт способ обеспечить работу спутникового интернета Starlink на территории страны.
"Украина найдёт способ, как обеспечить работу Starlink. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до конца переговоров", — написал он в своём твиттере.
Подоляк вместе с тем подчеркнул, что бизнес имеет право на собственные стратегии. Он также признал, что Маск помог Украине пережить самые критические моменты боевых действий.
Напомним, ранее компания Starlink уведомила Минобороны США, что больше не сможет оплачивать услуги по предоставлению Украине доступа к сервису. Илон Маск, владелец компании, заявил, что последовал совету экс-посла Украины в Германии Мельника, который недавно оскорбил предпринимателя.
ТАСС / АР / Nicolae Dumitrache