Офис Зеленского обратился к Маску с последней просьбой после его решения по Starlink

"Украина найдёт способ, как обеспечить работу Starlink. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до конца переговоров", — написал он в своём твиттере .

Подоляк вместе с тем подчеркнул, что бизнес имеет право на собственные стратегии. Он также признал, что Маск помог Украине пережить самые критические моменты боевых действий.