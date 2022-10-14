В ДНР показали удары артиллеристов 1-й славянской бригады по позициям ВСУ в районе Опытного

Орудия Д-20 1-й славянской бригады бьют по украинским позициям в Опытном, облегчая пехоте продвижение вперёд для освобождения новых территорий. Кадры боевой стрельбы показала Народная милиция ДНР.

Боевой расчёт 1-й славянской бригады в ДНР. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

"Артиллерийские орудия первой славянской бригады бьют снарядами калибра 152 мм по позициям противника, поддерживая действия пехоты", — написано в телеграм-канале под видео.