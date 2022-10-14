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Регион
Опубликовано 14 октября 2022, 17:13
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В ДНР показали удары артиллеристов 1-й славянской бригады по позициям ВСУ в районе Опытного

Орудия Д-20 1-й славянской бригады бьют по украинским позициям в Опытном, облегчая пехоте продвижение вперёд для освобождения новых территорий. Кадры боевой стрельбы показала Народная милиция ДНР.

Боевой расчёт 1-й славянской бригады в ДНР. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

"Артиллерийские орудия первой славянской бригады бьют снарядами калибра 152 мм по позициям противника, поддерживая действия пехоты",написано в телеграм-канале под видео.

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Накануне сообщалось, что при огневой поддержке ВС РФ группировки войск ДНР и ЛНР освободили населённые пункты Опытное и Иванград, находящиеся на территории Донецкой Народной Республики.

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Telegram / Народная милиция ДНР

Татьяна Миссуми
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