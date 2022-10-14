Балицкий опроверг слухи о предстоящей эвакуации жителей Запорожской области
Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ни о какой эвакуации не может быть и речи. Подобные вбросы, о которых ему сообщили уже многие жители российского региона, Балицкий опроверг в своём телеграм-канале.
"В последнее время ко мне через соцсети обращаются жители Запорожской области с вопросами о якобы предстоящей эвакуации. Хочу вас заверить, что это необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда. Ни о какой эвакуации из Запорожской области не может быть и речи", — написал он.
Балицкий также заверил, что администрация региона находится на рабочих местах, а все остальные службы работают в штатном режиме.
"Призываю жителей Запорожской области не верить фейковым новостям, не поддаваться панике, сохранять спокойствие. Мы надёжно защищены от любых провокаций", — напомнил он.
А жителям Херсонщины рекомендовали покинуть регион для обеспечения манёвренности военных при зачистке территории от ВСУ. Как пояснил глава администрации региона Кирилл Стремоусов, под прикрытием восстановления электроснабжения киевские власти намерены довести ситуацию до прорыва каховской дамбы.
Telegram / Евгений Балицкий