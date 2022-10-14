Балицкий опроверг слухи о предстоящей эвакуации жителей Запорожской области

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ни о какой эвакуации не может быть и речи. Подобные вбросы, о которых ему сообщили уже многие жители российского региона, Балицкий опроверг в своём телеграм-канале.

"В последнее время ко мне через соцсети обращаются жители Запорожской области с вопросами о якобы предстоящей эвакуации. Хочу вас заверить, что это необоснованные слухи, которые распространяет вражеская пропаганда. Ни о какой эвакуации из Запорожской области не может быть и речи", — написал он.

Балицкий также заверил, что администрация региона находится на рабочих местах, а все остальные службы работают в штатном режиме.

"Призываю жителей Запорожской области не верить фейковым новостям, не поддаваться панике, сохранять спокойствие. Мы надёжно защищены от любых провокаций", — напомнил он.