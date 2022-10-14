Премьер Украины Шмыгаль отчитался о полном восстановлении энергоснабжения страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что электроснабжение страны, нарушенное ранее российскими ракетными ударами, полностью восстановлено.

"Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки 10–12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно", — заявил политик в ходе заседания правительства.

При этом он признал, что пропускная способность магистральных сетей всё ещё снижена, из-за чего население страны просят ограничить потребление в пиковые часы. Шмыгаль добавил, что украинское правительство выделило из резервного фонда 300 миллионов гривен Киевской и 57 миллионов гривен Сумской областям для восстановительных работ.