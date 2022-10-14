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14 октября, 17:09

ВМС Франции сопроводили российскую подлодку "Новороссийск" у берегов Бретани

ВМС Франции заметили и сопроводили российскую подводную лодку "Новороссийск" у берегов города Бретань, передаёт телеканал BFM.

Судно находилось примерно в ста километрах от берегов страны, а после обнаружения он и буксир "Сергей Балк", находившийся рядом, были сопровождены вертолётом и многоцелевым фрегатом "Нормандия".

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Ранее Лайф писал, что подводная лодка "Магадан", вооружённая крылатыми ракетами "Калибр", прибыла на Тихоокеанский флот. С прибытием подводников поздравил контр-адмирал Валерий Казаков.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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