Петербуржцы рассказали, как пополняют домашнюю аптечку

Газета "Петербургский дневник" и портал "Единой карты петербуржца" провели опрос на тему домашних аптечек жителей Северной столицы и их предпочтений при выборе лекарств. Выяснилось, что 95% респондентов имеют запасы препаратов.

56% жителей города примерно одинаково доверяют как импортным, так и отечественным лекарствам, если они одинаково стоят и есть выбор. При этом 22% определённо высказались в сторону иностранной продукции, а ещё 14% не определились с ответом.

Также 43% опрошенных заявили, что за последние полгода один-два раза не встречали в аптеках привычных им лекарств, 29% не заметили такого, а 17% сталкивались часто. Остальные 10% не смогли ответить на заданный вопрос, а 1% респондентов и вовсе не покупают лекарства.