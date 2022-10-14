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14 октября, 17:38

Пентагон попытается найти альтернативу Starlink для Украины

В Пентагоне заявили о возможном поиске альтернативных компании SpaceX Илона Маска партнёров, которые могли бы поставить Украине системы спутниковой связи, аналогичные Starlink. Об этом журналистам заявила первый заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства Сабрина Сингх.

"Есть другие, не только SpaceX, другие структуры, с которыми мы можем партнёрствовать в том, чтобы обеспечить Украину тем, в чём она нуждается", — отметила сотрудница Пентагона.

Но она не стала уточнять конкретные компании и фирмы, которые были бы готовы это сделать. По словам Сингх, пока ей нечего сообщить журналистам на этот счёт.

Офис Зеленского обратился к Маску с последней просьбой после его решения по Starlink

Офис Зеленского обратился к Маску с последней просьбой после его решения по Starlink

Напомним, американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. В письме содержалась просьба к американскому военному ведомству взять на себя оплату поставок Киеву дополнительных терминалов Starlink. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России.

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Getty Images / Illustration by Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket

Артур Белкин

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