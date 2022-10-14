Пентагон попытается найти альтернативу Starlink для Украины

В Пентагоне заявили о возможном поиске альтернативных компании SpaceX Илона Маска партнёров, которые могли бы поставить Украине системы спутниковой связи, аналогичные Starlink. Об этом журналистам заявила первый заместитель пресс-секретаря оборонного ведомства Сабрина Сингх.

"Есть другие, не только SpaceX, другие структуры, с которыми мы можем партнёрствовать в том, чтобы обеспечить Украину тем, в чём она нуждается", — отметила сотрудница Пентагона.