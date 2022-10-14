Школы Белгородской области уйдут на осенние каникулы досрочно

"Буду рекомендовать школам <...> с понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ", — сказал губернатор в эфире соцсети "ВКонтакте" в ответ на вопрос местных жителей, можно ли отпустить школьников на осенний отдых раньше.