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14 октября, 17:51

Школы Белгородской области уйдут на осенние каникулы досрочно

Белгородский губернатор Гладков объявил внеочередные каникулы в школах с 17 октября

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков решил объявить в школах региона внеочередные каникулы с 17 октября. Причина — продолжающиеся обстрелы субъекта со стороны украинских военных.

"Буду рекомендовать школам <...> с понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ", — сказал губернатор в эфире соцсети "ВКонтакте" в ответ на вопрос местных жителей, можно ли отпустить школьников на осенний отдых раньше.

Удар и мощный взрыв: Момент попадания ракеты ВСУ в подстанцию в Белгороде попал на видео

Удар и мощный взрыв: Момент попадания ракеты ВСУ в подстанцию в Белгороде попал на видео

Напомним, несколькими часами ранее в результате обстрела ВСУ один снаряд попал в подстанцию в Белгороде, объект в результате обстрела загорелся. О пострадавших и погибших не сообщалось.

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Андрей Бражников

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