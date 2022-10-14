Школы Белгородской области уйдут на осенние каникулы досрочно
Белгородский губернатор Гладков объявил внеочередные каникулы в школах с 17 октября
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков решил объявить в школах региона внеочередные каникулы с 17 октября. Причина — продолжающиеся обстрелы субъекта со стороны украинских военных.
"Буду рекомендовать школам <...> с понедельника объявим каникулы в Белгородской области для всех школ", — сказал губернатор в эфире соцсети "ВКонтакте" в ответ на вопрос местных жителей, можно ли отпустить школьников на осенний отдых раньше.
Напомним, несколькими часами ранее в результате обстрела ВСУ один снаряд попал в подстанцию в Белгороде, объект в результате обстрела загорелся. О пострадавших и погибших не сообщалось.
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