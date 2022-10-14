НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 18:08

Депутаты Верховной рады собрались посетить Тайвань в конце октября

Депутаты Верховной рады Украины намерены посетить Тайвань в конце октября 2022 года, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на парламент островного государства.

По информации источников, группа украинских парламентариев собирается посетить 11-ю Глобальную ассамблею Всемирного движения за демократию (WMD), которая пройдёт в столице Тайваня — Тайбэе. В числе депутатов Рады может быть и экс-замминистра экономического развития Украины Юлия Клименко. Всего на ассамблею могут приехать более 300 представителей 70 стран мира.

Конгрессмены США прибыли на Тайвань с необъявленным визитом

Конгрессмены США прибыли на Тайвань с необъявленным визитом

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят угрозы возможного вторжения армии Китая на Тайвань, однако в Вашингтоне продолжают следить за ситуацией.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров