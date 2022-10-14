Депутаты Верховной рады собрались посетить Тайвань в конце октября
Депутаты Верховной рады Украины намерены посетить Тайвань в конце октября 2022 года, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на парламент островного государства.
По информации источников, группа украинских парламентариев собирается посетить 11-ю Глобальную ассамблею Всемирного движения за демократию (WMD), которая пройдёт в столице Тайваня — Тайбэе. В числе депутатов Рады может быть и экс-замминистра экономического развития Украины Юлия Клименко. Всего на ассамблею могут приехать более 300 представителей 70 стран мира.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят угрозы возможного вторжения армии Китая на Тайвань, однако в Вашингтоне продолжают следить за ситуацией.
ТАСС / ZUMA