Депутаты Верховной рады собрались посетить Тайвань в конце октября

Депутаты Верховной рады Украины намерены посетить Тайвань в конце октября 2022 года, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на парламент островного государства.

По информации источников, группа украинских парламентариев собирается посетить 11-ю Глобальную ассамблею Всемирного движения за демократию (WMD), которая пройдёт в столице Тайваня — Тайбэе. В числе депутатов Рады может быть и экс-замминистра экономического развития Украины Юлия Клименко. Всего на ассамблею могут приехать более 300 представителей 70 стран мира.