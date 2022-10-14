Швеция отказалась делиться результатами расследования ЧП на "Северных потоках"

Швеция не захотела делиться с Германией и Данией результатами расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" из-за высокого уровня секретности. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Согласно данным издания, Стокгольм отказался от создания международной совместной следственной группы по расследованию ЧП на "Северных потоках". Объяснил он отказ тем, "что уровень секретности его результатов является слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами".