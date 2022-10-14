Швеция отказалась делиться результатами расследования ЧП на "Северных потоках"
Der Spiegel: Швеция решила не делиться результатами расследования ЧП на "Северных потоках"
Швеция не захотела делиться с Германией и Данией результатами расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" из-за высокого уровня секретности. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.
Согласно данным издания, Стокгольм отказался от создания международной совместной следственной группы по расследованию ЧП на "Северных потоках". Объяснил он отказ тем, "что уровень секретности результатов расследования является слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами".
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию. А ранее стало известно, что в трубы "Северных потоков" хлынула морская вода.
ТАСС / Zuma