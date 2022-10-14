Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября 2022, 21:18
5956

Швеция отказалась делиться результатами расследования ЧП на "Северных потоках"

Der Spiegel: Швеция решила не делиться результатами расследования ЧП на "Северных потоках"

Швеция не захотела делиться с Германией и Данией результатами расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" из-за высокого уровня секретности. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Согласно данным издания, Стокгольм отказался от создания международной совместной следственной группы по расследованию ЧП на "Северных потоках". Объяснил он отказ тем, "что уровень секретности его результатов является слишком высоким, чтобы делиться ими с другими странами".

ФРГ, Дания и Швеция отказались вместе расследовать взрывы на "Северных потоках"
ФРГ, Дания и Швеция отказались вместе расследовать взрывы на "Северных потоках"

Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию. А ранее стало известно, что в трубы "Северных потоков" хлынула морская вода.

Полиция Германии завершила следственные мероприятия на месте ЧП с "Северным потоком"
Полиция Германии завершила следственные мероприятия на месте ЧП с "Северным потоком"
BannerImage

ТАСС / Zuma

Иван Косицын
  • Новости
  • Германия
  • Дания
  • Швеция
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • Мировая политика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar