В ФРГ полиция нагрянула с обысками к россиянке из-за смешных роликов в TikTok об Украине

Полиция города Ландсхут Нижней Баварии провела обыск у россиянки Юлии Прохоровой по подозрению в оскорблении украинцев и одобрении спецоперации. Как сообщили правоохранители, у безработной Прохоровой нет действительного вида на жительство, однако процедура депортации была приостановлена.

Одно из видео Юлии Прохоровой. Видео © TikTok / yuliaprokhorova

"Сегодня [14 октября 2022 года] рано утром следователи уголовной полиции и прокуратуры Ландсхута провели обыск в квартире 30-летней россиянки в многоквартирном доме в Ландсхуте... Расследование прокуратуры и инспекции уголовной полиции Ландсхута, в частности, по подозрению в оскорблении и подстрекательстве к совершению преступлений, продолжается", — говорится в сообщении.

У девушки в качестве "вещественных доказательств" изъяли три телефона и ноутбук. В полиции заявили, что она с мая 2022 года в нескольких случаях через социальные сети высказывалась в поддержку спецоперации на Украине, а в начале августа 2022 года оскорбила пользователя через свой общедоступный аккаунт в мессенджере.