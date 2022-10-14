Минфин США сделал новое заявление о потолке цен на российскую нефть

США не будут просить страны, которые не входят в коалицию, соблюдать потолок цен на покупку российской нефти. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

"Конечно же, компании и правительства могут покупать (российскую нефть. — Прим. Лайфа), не подпадая под ограничения, касающиеся потолка цен, если они смогут найти суда, страховку, торговые и финансовые услуги и так далее, которые оказываются странами, не входящими в коалицию. Это нормально", — заявила Йеллен.

Она также пояснила, что страны Запада не принимали пока никаких решений относительно уровня предельной цены на российскую нефть, которую они пытаются ввести. По словам министра, речь идёт о стоимости, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения.