Минфин США сделал новое заявление о потолке цен на российскую нефть
США не будут просить страны, которые не входят в коалицию, соблюдать потолок цен на покупку российской нефти. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
"Конечно же, компании и правительства могут покупать (российскую нефть. — Прим. Лайфа), не подпадая под ограничения, касающиеся потолка цен, если они смогут найти суда, страховку, торговые и финансовые услуги и так далее, которые оказываются странами, не входящими в коалицию. Это нормально", — заявила Йеллен.
Она также пояснила, что страны Запада не принимали пока никаких решений относительно уровня предельной цены на российскую нефть, которую они пытаются ввести. По словам министра, речь идёт о стоимости, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения.
Ранее Лайф писал, что ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, в него вошёл потолок цен на нефть, однако максимальная стоимость, которую хотел бы установить Брюссель, пока не определена. Йеллен же отмечала, что "предельная цена" может быть зафиксирована на уровне 60 долларов. На этом фоне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем, кто попытается ограничивать искусственно её цену.
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