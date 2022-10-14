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14 октября, 18:58

Еврокомиссия анонсировала план выделения Украине "предсказуемого финансирования"

Еврокомиссия в скором времени обнародует план по выделению Украине "предсказуемого финансирования", сообщил в своём твиттере исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

"ЕС тесно сотрудничает с финансовыми учреждениями, чтобы предоставить Украине предсказуемое финансирование. Еврокомиссия представит конкретный план в ближайшие недели", написал политик.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина запросит у своих союзников 55 миллиардов долларов в следующем году. По его словам, в эту сумму также включены средства для проектов по реконструкции.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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