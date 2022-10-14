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14 октября, 19:35

Движение "Весна" внесено в реестр иноагентов

Минюст России внёс в реестр иноагентов "Молодёжное демократическое движение "Весна"

Минюст РФ внёс в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, движение "Весна".

Прокуратура Петербурга потребовала признать "Весну" экстремистской организацией

Прокуратура Петербурга потребовала признать "Весну" экстремистской организацией

Согласно таблице на сайте ведомства, "Молодёжное демократическое движение "Весна" финансируют иностранные граждане.

На прошлой неделе Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Oxxxymiron* и писателя Дмитрия Глуховского**, а также исключил из списка двух человек после того, как они перестали получать иностранное финансирование.

Минюст РФ внёс кинокритика Антона Долина в реестр СМИ-иноагентов

Минюст РФ внёс кинокритика Антона Долина в реестр СМИ-иноагентов

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

** Внесён в список СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Иван Косицын

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