Движение "Весна" внесено в реестр иноагентов
Минюст России внёс в реестр иноагентов "Молодёжное демократическое движение "Весна"
Минюст РФ внёс в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, движение "Весна".
Согласно таблице на сайте ведомства, "Молодёжное демократическое движение "Весна" финансируют иностранные граждане.
На прошлой неделе Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Oxxxymiron* и писателя Дмитрия Глуховского**, а также исключил из списка двух человек после того, как они перестали получать иностранное финансирование.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
** Внесён в список СМИ-иноагентов.
ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный