Минздрав сообщил о гибели двух человек при взрыве на шахте в Турции

Два человека погибли при взрыве на шахте на севере Турции, об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Ещё 20 человек, по его словам, получили ранения.

"По текущей информации, два гражданина погибли и 20 получили ранения в результате взрыва на шахте в Бартыне", — написал Коджа в социальных сетях.