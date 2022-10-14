Минздрав сообщил о гибели двух человек при взрыве на шахте в Турции
Два человека погибли при взрыве на шахте на севере Турции, об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Ещё 20 человек, по его словам, получили ранения.
"По текущей информации, два гражданина погибли и 20 получили ранения в результате взрыва на шахте в Бартыне", — написал Коджа в социальных сетях.
Ранее, напомним, сообщалось, что в угольной шахте турецкого города Амасра провинции Бартын прогремел взрыв, в результате которого под землёй были заблокированы десятки. Об этом сообщили власти населённого пункта. Мэр города Реджаи Чакыр проинформировал, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал выброс метана.
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